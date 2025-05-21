Erzincan'da Öğrenciler 1 Milyon Fide Üretmeyi Hedefliyor

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Bölümü öğrencileri, uygulamalı derslerinde tohumdan yetiştirdikleri 200 bin fide üretimini 1 milyona çıkarmayı hedefliyor.

2024'te kurulan yaklaşık 850 metrekarelik serada eğitim gören öğrenciler, bu yıl domates, biber, salatalık gibi 12 tür, 39 çeşit 200 bin fide üretimi yaptı. Fideleri çiftçilere satan öğrenciler, üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

Üretimlerini 1 milyon fide hedefiyle sürdürdüklerini ifade eden Okul Müdürü Mustafa Karadaş, geçen yıl 50 bin fide ürettiklerini, bu yıl ise üretim kapasitelerini 4 kat artırdıklarını söyledi.

Öğretmen Yakup Alper ise fide, süs bitkileri ve fidan üretiminde okullarını öncü bir kuruluş haline getirmek istediklerini ifade etti.

Öğrencilerden Tuğba Bakartepe de tohum zamanından beri fidelerin bakımlarını yaptıklarından bahsederek, "Domates, biber ve birçok sebze çeşidimiz bulunmaktadır. Hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Gelecek tarımda." dedi. - ERZİNCAN