Erzincan'da Hayvancılık Sektöründe Yeni Yatırımlar

Erzincan'da Hayvancılık Sektöründe Yeni Yatırımlar
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kanatlı kombinası ile Erzincan'da broiler sektörü hızla gelişiyor. Yeni tesisler, yumurta tavukçuluğu sektörüne katkı sağlarken, il müdürü Alper Koçaker, tarımsal üretimin önemine dikkat çekti.

Erzincan'da Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün kanatlı kombinasının kurulmasının ardından broiler sektörü hızla gelişirken, özel sektör yatırımları ise yumurta tavukçuluğunun gelişmesine katkı sağlıyor.

Erzincan'ın Akyazı Mahallesinde mevcut yumurta tavukçuluğu sektöründe 80 bin adet tavuk bulunan işletmeye ek olarak yeni tesis geliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, yumurta üretimi gerçekleştirilen tesisleri ziyaret etti. Erzincan'da hayvancılık sektörüne yapılan yatırımların sürdüğünü, Erzincan'da sektörün emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı gerek kalkınma ajansları gerekse özel sektörün kendi öz sermayeleri ile gerçekleştirdiği yatırımların sektörün hem kapasitesini hem de değerini artırdığını söyleyen İl Müdürü Koçaker, Erzincan'da kümes hayvancılığı kültürünün çok eskilere dayandığını ifade ederek, broiler sektöründe olduğu gibi yumurta üretiminde de Erzincan'ın kapasitesinin artmasına katkı sağlayan Dursun Hira'ya teşekkür etti.

İl Müdürü Alper Koçaker, tüm dünyanın yaşadığı pandemi sürecinin tarım ve gıda sektörünün önemini ortaya koyduğunu, tarımsal üretimde sıkıntı yaşayan ülkelerin pandemi sürecinde zorlandığını ancak Türkiye'de gerek çiftçilerin gerekse tarıma yatırım yapmış girişimcilerin üretimden asla taviz vermediğini söyledi. Tarımsal üretimin değerinin iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüm birimleriyle üretimin ve üretenlerin yanında olduğunu söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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