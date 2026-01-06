Haberler

Erzincan'da süt üretimi soğuk zincirle güçleniyor

Güncelleme:
KUDAKA tarafından desteklenen SOGEP kapsamında, Erzincan'da hayvancılık sektöründe süt üretiminin kalitesinin artırılması ve gelirlerin yükseltilmesi hedefleyen bir proje hayata geçirilecek. Soğuk zincir altyapısının güçlendirileceği projede, 20 aile işletmesine süt soğutma tankları temin edilerek hijyen koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen SOGEP kapsamında Erzincan'da hayvancılık sektörüne yönelik hayata geçirilecek proje ile kırsaldaki süt üretiminde kalite artışı ve gelir yükselişi hedefleniyor.

Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülecek " Erzincan'ın Soğuk Zinciri Üreten Ailelerle Büyüyor" projesiyle, kırsal kesimde süt üretiminin kalitesinin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında Erzincan Merkez, Refahiye ve Tercan ilçelerinde faaliyet gösteren aile işletmelerinin soğuk zincir altyapısı güçlendirilecek. Bu doğrultuda 20 adet 500 litrelik süt soğutma tankı temin edilerek üreticilerin kullanımına sunulacak.

Yapılacak yatırımlarla günlük 10 bin litre, aylık ise 300 bin litre süt soğuk zincir sistemine dahil edilecek. Böylece çiğ süt kayıplarının azaltılması, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve sütün katma değerinin artırılması hedefleniyor.

Soğuk zincire geçen üreticilerin süt kalitesindeki artış sayesinde daha yüksek gelir elde etmesi ve süt primlerinden düzenli olarak faydalanması beklenirken, proje ile 20 aile işletmesi doğrudan desteklenecek. Ayrıca süt işleme tesislerinin kaliteli hammaddeye erişimi kolaylaşarak gıda güvenliğine katkı sağlanacak.

Projenin, kırsalda yaşayan kadınlar ve gençler başta olmak üzere üretici ailelerin ekonomik hayata katılımını güçlendirmesi ve kırsaldan kente göçün azaltılmasına katkı sunması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500

