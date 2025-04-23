Erzincan'da Gıda ve Yem Analizlerinin Geliştirilmesi Projesi Protokolü İmzalandı

Erzincan'da DAP tarafından desteklenen ve Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan Gıda ve Yem Analizlerinin Geliştirilmesi Projesi'nin protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreniyle hayata geçirilecek olan proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından verilecek olan 21.6 milyon TL'lik destekle Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvarı, altyapısını güçlendirecek.

Protokol imza töreninde, bu projeyle birlikte Erzincan'ın Bal Analizlerinde lider il olacağını belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Proje kapsamında Erzincan İl Gıda Kontrol Laboratuvarına 4 modern analiz cihazı temin edilecek. Bu cihazlarla bal tebliğinde yer alan tüm bal analizleri yapılabilecek ve Erzincan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller arasında bu analizlerin tamamını gerçekleştirebilen tek il olacak." dedi. - ERZİNCAN