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Erzincan'da Et Döner Fiyatı İndirildi

Erzincan'da Et Döner Fiyatı İndirildi
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Erzincan Valiliği, 320 TL'den satılan 100 gram et dönerin fiyatını belirli bir süreliğine 290 TL olarak tutma kararı aldı. Lokantacı esnafıyla yapılan toplantıda döner fiyatları değerlendirildi.

Erzincan'da bir süre önce 320 TL'den satış yapılmaya başlanılan 100 gram et döner Erzincan Valiliğinin girişimi ile bir süreliğine 290 TL'den satılmaya devam edecek.

Erzincan'da faaliyet gösteren lokantacı esnafın da katılımıyla Erzincan Valiliğinde değerlendirme toplantısı yapıldı.

Yapılan toplantıda döner fiyatlarıyla ilgili olarak bir süre önce fiyatı artırılan ve 320 TL'ye yükseltilen 100 gram et dönerin fiyatı tekrar değerlendirildi.

Alınan kararla 100 gram et döner bir süre daha 290 TL'den satılmaya devam edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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