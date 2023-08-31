Erzincan'da eski cezaevi fabrika oluyor

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan eski cezaevi binası, tarımsal ürünlerin işlenerek paketleneceği fabrika haline dönüştürülüyor. Proje ile ilgili protokol imzalandı ve tesisin bölgeye katkı sağlaması bekleniyor.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde bulunan eski cezaevi binası, tarımsal ürünlerin işlenerek paketleneceği fabrika oluyor.

İlçenin tarımsal üretimdeki katma değerini artıracak proje ile ilgili protokol DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır tarafından imzalandı.

Protokol imza töreni sonrası konuşan Demirdöğen ve Bahadır, sadece Çayırlı değil yakın ilçe ve şehirlere de hizmet verecek tesisin hayırlı olması dileğinde bulundular.

Yıllarca yüzlerce hükümlüye ev sahipliği yapan cezaevi binası, artık bundan böyle üretimle anılacak.

Çayırlı Belediyesi tarafından hazırlanan proje, DAP İdaresi'nin 'Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 2 milyon 400 bin lira ile desteklenecek.

Proje ile Çayırlı ilçesinde üretilen fasulye, hububat ve ayçiçeği gibi tarımsal ürünler elenip paketlenecek. İlçenin 2021 yılı verilerine göre, 6 bin ton çekirdek, 22 bin 995 ton buğday ve dermason cinsi Çayırlı fasulyesinin 700 ton üretim potansiyeli bulunuyor.

Kurulacak tesiste, dezavantajlı gruplardan belirlenen 5 kişi doğrudan istihdam edilecek. - ERZİNCAN