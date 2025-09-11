Erzincan'da Ekmeğe Zam Geldi

Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığının talebi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onayı ile Erzincan'da ekmeğin satış fiyatına zam yapıldı.

Buna göre 12 Eylül 2025 Cuma gününden geçerli olmak üzere 12 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi. Erzincan'da en son ekmeğe zam geçtiğimiz Şubat ayında yapılmıştı. - ERZİNCAN