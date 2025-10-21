Erzincan'da Biyomühendis Uğur Yunus Karatepe'den Çilek Üretimi Hedefi

Haberler

Üzümlü ilçesinde çilek üretimi yapan biyomühendis Uğur Yunus Karatepe, 2025 yılı için 15 ton çilek üretmeyi hedefliyor. Karşılaştığı iklim koşullarının elverişli olduğunu belirten Karatepe, tarımda girişimcilere çağrıda bulunuyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çilek üretimi yapan Biyomühendis Uğur Yunus Karatepe, 2025 yılı için 15 ton ürün hedefliyor. Bölgenin iklim koşullarının elverişli olduğunu belirten Karatepe, girişimcilere çağrıda bulundu.

Üzümlü ilçesinde çilek üretimiyle dikkat çeken Karatepe, tarımda örnek bir başarı hikayesine imza atıyor. 30 bin adet fideye sahip olduklarını belirten genç biyomühendis, bu yıl 15 tonluk bir rekolte hedeflediklerini söyledi.

Çileğin ekonomik getirisinin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Karatepe, Erzincan'ın iklim şartlarının bu tür üretim için oldukça uygun olduğunu ifade etti. Aynı zamanda üretimin hem bölgeye hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Karatepe, tarım yapmak isteyen girişimcilere de seslendi.

"Bu işe giren pişman olmaz" diyen Karatepe, doğru planlama ve teknikle Erzincan'da çilek üretiminin sürdürülebilir ve kazançlı bir sektör haline gelebileceğini söyledi.

Üretim kapasitesini artırmayı ve bölge çiftçileriyle iş birliği yaparak çilek tarımını daha da yaygınlaştırmayı hedefleyen Uğur Yunus Karatepe, Erzincan'ı bu alanda marka şehir haline getirmek istiyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
