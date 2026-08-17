Erzincan'da ayçiçeği üretiminde yüzde 30 artış bekleniyor

Üreticilerin alternatif ürünlerle üretim desenini çeşitlendirdiği Erzincan'da, bu yılki yağışlar ve genişleyen ekim alanları sayesinde ayçiçeği üretiminde yaklaşık yüzde 30 artış bekleniyor.

Şehirde son yıllarda uygulanan alternatif ürün politikaları sayesinde ayçiçeği üretiminde önemli bir dönüşüm sağlandı.

Kentte 2023 yılında 22 bin dekar olan ekim alanı bu yıl 33 bin dekarın üzerine çıkarak yüzde 50 artış gösterdi.

Sulama altyapısı ve iklim avantajı sayesinde Erzincan, yağlık ve çerezlik (çitleklik) ayçiçeği üretiminde Doğu Anadolu'nun öne çıkan merkezlerinden biri haline geldi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, AA muhabirine, kentin iklim ve toprak yapısına uygun ürün deseninin oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını söyledi.

Ayçiçeği üretiminin yalnızca ekonomik getirisiyle değil, Erzincan'da yaygın olarak yapılan arıcılık faaliyetlerine sağladığı katkıyla da öne çıktığını vurgulayan Koçaker, şöyle devam etti:

"Kent genelinde 2023 yılında yaklaşık 22 bin dekar arazide ekilen ayçiçeği bu yıl itibarıyla 33 bin dekarın üzerine çıkmış durumda. Geçtiğimiz yıl 9 bin ton civarında ürün almıştık. Bu sene inşallah 11-12 bin ton civarında bir hasat bekliyoruz. Bu nedenle ayçiçeği üretimini ilimizde sulanabilen arazide çiftçilerimize öneriyoruz. Kentte ayçiçeği üretimi yoğunlukla Tercan ve Çayırlı bölgemizde gerçekleştirilmekte ancak son yıllarda özellikle merkez ilçemizde ve Kemah ilçemizde de üretim giderek artmakta."

Üretim planlaması çiftçinin yönünü değiştirdi

Koçaker, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen üretim planlamasının tarımsal üretimde yol gösterici olduğunu belirterek, Erzincan'da sulanabilen arazilerde çiftçilerin daha çok şeker pancarı, mısır ve ayçiçeği gibi su isteyen ürünlere yöneldiğini işaret etti.

Üretim deseninin geliştirilmesinin hem çiftçinin gelirini artırdığını hem de ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin sürdürülebilir şekilde üretilmesine katkı sunduğunu dile getiren Koçaker, "İlimizde sulanabilen arazide çiftçilerimizin tercihi genellikle şeker pancarı, mısır, ayçiçeği gibi sulama isteyen bitkiler oluyor. Tabii bir taraftan da çiftçilerimizin üretim desenini geliştirmek ve bakanlığımızca belirlenen üretim planlaması kapsamında ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünleri yeterli miktarda üretebilmek amacıyla biz çiftçilerimizin sulu ürünlerden üretimlerine ve altyapılarına uygun çeşitleri tercih etmelerini istiyoruz." dedi.

Ayçiçeği üretiminin her geçen yıl katlanarak arttığını vurgulayan Koçaker, bu artışın çiftçilerin hem üretim tecrübesini hem de gelirini artırdığını ifade etti.

Erzincan ayçiçeği üretiminde önemli bir potansiyele sahip

Erzincan'ın su kaynakları ve iklim yapısı bakımından Doğu Anadolu'nun avantajlı illeri arasında yer aldığını dile getiren Koçaker, kentin ayçiçeği üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Koçaker, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği ilimizde iklim, sulama ve toprak yapısı itibarıyla üretime uygun bir ürün ve çiftçilerimizin de her geçen yıl ayçiçeği üretimine hem ilgileri hem de tecrübeleri artmakta. Dolayısıyla da bu ilimizin ayçiçeği üretimine, özellikle yağlık ayçiçeği üretimine pozitif bir katkı sağlamakta. İlimiz ekonomisine de ciddi manada bir katkısı oluyor ayçiçeği üretiminin.

Ayçiçeği yapısı itibarıyla aslında ülkemizin büyük bölümünde üretilebilecek bir ürün. Ancak tabii su ihtiyacı olan bir ürün. Dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesi geneline baktığımızda sulama imkanları en yüksek olan illerden bir tanesiyiz su kaynakları açısından ve sulama altyapısı açısından bölgemizde de bu konuda önde gelen illerden bir tanesiyiz."

Kaynak: AA