Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da yürütülen proje kapsamında 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi. Desteğin yüzde 50'si hibe olarak karşılanırken, projeyle üretim koşullarının iyileştirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Erzincan'da örtü altı üretimin geliştirilmesi ve seraların yenilenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi.

"Örtüaltı Tesislerin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında sağlanan desteğin yüzde 50'si hibe olarak karşılandı.

Toplam 2 milyon 400 bin lira bütçeli projenin 1 milyon 200 bin lirası Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyon 200 bin lirası ise üreticiler tarafından karşılandı.

Sera örtülerinin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törene Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, siyasi parti temsilcileri ve seracılar katıldı.

Proje ile üreticilerin üretim koşullarının iyileştirilmesi, sera altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Düzce'de 14 yıldır aranan firari hükümlüyü emekli maaşı ele verdi! Sahte isim kullansa da parmak izinden kurtulamadı

Sahte isimle saklanıyordu! Onu ele veren şey emekli maaşı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor

Takımdan apar topar gönderilmişti! Galatasaray'a geri dönüyor
Özbek gazeteci paylaştı! Özbekistan Cumhurbaşkanı, Külliye'ye böyle geldi

Diyalogları bile kayda aldı! Özbek gazetecinin çektiği görüntüye bakın
Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Torreira görmesin! Devrim Özkan'dan ilan-ı aşk
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu
Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak

Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak