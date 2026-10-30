Erzincan'da 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan'da örtü altı üretimin geliştirilmesi ve seraların yenilenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi.

"Örtüaltı Tesislerin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında sağlanan desteğin yüzde 50'si hibe olarak karşılandı.

Toplam 2 milyon 400 bin lira bütçeli projenin 1 milyon 200 bin lirası Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyon 200 bin lirası ise üreticiler tarafından karşılandı.

Sera örtülerinin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törene Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, siyasi parti temsilcileri ve seracılar katıldı.

Proje ile üreticilerin üretim koşullarının iyileştirilmesi, sera altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı