Erken Teşhis için Mide ve Bağırsak Kanserleri Taraması Büyük Öneme Sahip

Medicana Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Turan Çalhan, mide ve bağırsak kanserlerinin genellikle belirti vermeden ilerlediğini, erken teşhis için kanser taraması yaptırmanın önemli olduğunu bildirdi.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamada görüşlerine verilen Çalhan, erken teşhisin kanser tedavisindeki önemini vurgulayarak, mide ve bağırsak kanserleri genellikle son aşamaya gelene kadar semptom vermemesi sebebiyle teşhiste gecikmeye sebep olduğunu aktardı.

Çalhan, "Erken teşhis için tüm kanserlerde olduğu gibi mide ve bağırsak kanserlerinden korunmak için uygun zamanda kanser taraması yapmak izlenecek en akıllı yoldur." ifadesini kullandı.

Düzenli endoskopik taramalar ve erken müdahale, hayatta kalma oranlarını artırmada önemli rol oynadığının altını çizen Çalhan, "Tüm bunların yanında kanserden korunmak da önemlidir. Korunmak içinse sigara ve alkol tüketilmemeli, işlenmiş-paketlenmiş market raf ürünlerinden uzak durulmalı, obeziteden kaçınılmalı, stresi yönetebilmeli, düzenli ve sağlıklı beslenmeli ve düzenli uyumalı, temiz bir atmosferde yaşam sürdürülmelidir. Ancak tüm bunlara rağmen genetik sebeplerden ötürü de kanser gelişimi söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çalhan, mide ve bağırsak kanserlerinin genelde son aşamaya gelene kadar önemli bir şikayete neden olmadığını kaydetti.

Kontroller sırasında hekimler genellikle hastalara endoskopi yapılmasını önerdiklerinde, hastaların, "Herhangi bir şikayetim yok" gibi tepkiler verebildiğini söyleyen Çalhan, geçmişte, endoskopi işleminin anestezi olmadan yapılması ve hastaların bu sürece karşı duyduğu korku, bu yaklaşımı daha da güçlendirdiğini hatırlattı.

Bu durumun, genellikle ciddi bir rahatsızlık ortaya çıkana kadar hastaların endoskopi yaptırmaktan kaçınmasıyla sonuçlandığına dikkati çeken Çalhan, "Çoğu zaman endoskopi süreci olmadığında kanser orta ve ileri evrede yakalanmaktadır." bilgisini verdi.

Mide ve bağırsak kanserlerinden korunmada en önemli yöntemin endoskopik tarama yaptırmak olduğunu bildiren Çalhan, endoskopik işlemlerin hastalar uyutularak yapıldığını ve tıbbi risklerin oldukça düşük tanısal prosedür olduğuna dikkati çekti.

Dünyada 45-50 yaşına gelen herkesin, hiçbir şikayet beklemeden, endoskopi ve kolonoskopi yaptırmasının mutlaka önerildiğini anımsatan Çalhan, şöyle devam etti:

"Bu şekilde mide ve bağırsak kanserlerinin henüz bir mercimek tanesi büyüklüğündeyken saptanması ve tedavi edilmesi mümkün olmaktadır. Özellikle ailesinde mide ve kolon kanseri olan bireyler, endoskopik taramaya daha erken yaşlarda başlamalıdır. Örneğin babası 45 yaşında kolon kanseri olan bir birey en az 10 yıl öncesinde yani 35 yaşında endoskopi ve kolonoskopi yaptırmaya başlamalıdır. Böylelikle kanser, polip olarak adlandırılan 1 cm'den küçük bir lezyon düzeyindeyken saptanır ve tedavi edilebilir."