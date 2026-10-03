Haberler

Erkan Acar, Havza TSO'da 5 meslek grubunun tamamında oy alarak yeniden başkan seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkan Acar, Havza TSO'da 5 meslek grubunun tamamında oy alarak yeniden başkan seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havza TSO seçimlerinde mevcut Başkan Erkan Acar, 5 meslek grubunun tamamında üyelerin oylarını alarak yeniden başkan seçildi. Acar, 9 Ekim'deki ilk meclis toplantısıyla yönetim kurulu ve meclisi oluşturup Havza'ya hizmet edeceklerini söyledi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) yapılan meclis ve meslek komitesi seçimlerinde mevcut Başkan Erkan Acar, 5 meslek grubunun tamamında üyelerin oylarını alarak yeniden güven tazeledi.

Tek listeyle gidilen seçimlerde Acar, 5 meslek grubunun tamamında üyelerin oylarını alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Acar, üyelerin güvenine teşekkür ederek, "Kazanan Havza, kazanan istikrar ve güven oldu. 9 Ekim tarihinde yapılacak ilk meclis toplantımızla yönetim kurulumuz ve meclisimizi oluşturarak Havzamıza hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Acar, yeni dönemde Havza'nın ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'nın ulaşımını değiştirecek proje! Yolculuk 40 dakika kısalacak

7 yol bağlanıyor! Mesafe 40 dakika kısalacak, 3 milyar kasada kalacak
Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

Olan bitene daha fazla dayanamadı: Lig nasıl devam edecek?

İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkeme: Aklında olmayan intihar fikrini Ümitcan Uygun oluşturdu

Son gece mesajları incelendi! İntihar fikrini o oluşturmuş
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler