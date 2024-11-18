Erişilebilir Tiyatro Projesi, Yeni Sezonda Başladı

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen "Erişilebilir Tiyatro" yeni sezonda devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam eden Türk Telekom, engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımına katkıda bulunmayı sürdürüyor.

Geçen sezon hayata geçirilen "Erişilebilir Tiyatro" projesi, yeni döneme "merhaba" dedi.

Yeni sezonun ilk oyunu "Ebedi Barış" seyircilerle buluşurken engelli sanatseverler tarafından beğeniyle takip edildi. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tiyatro oyunları ile görme ve işitme engelli sanatseverler görsel, işitsel ve fiziksel engelleri aşan bir sanat deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Proje dahilinde sergilenen oyunlarda görme engelli sanatseverler canlı betimleme uygulamasıyla mekan, zaman, karakterler ve sessiz gelişen olaylar gibi sesli olmayan görsel öğelerin diyalog aralarında anlık olarak anlatılmasıyla tiyatroyu ayrıntıları kaçırmadan deneyimliyor.

Canlı betimlemeye ek olarak oyundan önce düzenlenen sahne turu ile görme engelli sanatseverlerin, uygun olan obje, kostüm ve dekorlara dokunarak sahneyi tanımalarına olanak sağlanıyor. Oyunda kullanılan üst yazı sistemi sayesinde diyalogların üst yazı şeklinde verilmesi yolu ile oyun, işitme engeli sanatseverler için de erişilebilir hale geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, teknolojinin verdiği imkanları iyilik ve faydaya dönüştürmeye devam ettiklerini belirtti.

Sancaktaroğlu, "Türkiye'ye Değer" ilkesiyle hayata geçirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kültür-sanattan spora kadar her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamda, 'Erişilebilir Tiyatro' projemiz de destekçisi olduğumuz AKM'de devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda yapılan gösterimlerin ardından büyük bir beğeni toplayan projemiz bu sezonda da hem çocuk hem de yetişkin oyunlarıyla yeniden başladı. Kültür ve sanatın kalbi AKM'nin özel hizmetlerimizle engelleri aşan bir merkeze dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, toplumsal bağları güçlendiren kültür sanatta erişilebilirliği destekleyerek, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."