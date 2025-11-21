Eriş Gıda, Uzay Görevlerine Uygun 'Uzay Noodle' Geliştirdi

Eriş Gıda, uzay görevlerinde astronotların beslenmesine uygun, uzun raf ömrüne sahip, katkısız ve bitkisel protein açısından zengin yeni nesil "noodle" geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eriş AR-GE Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda geliştirilen "Uzay Noodle" konsepti, insanlı uzay görevlerinde ihtiyaç duyulan yüksek besin değeri, uzun raf ömrü ve güvenli tüketim kriterlerine yanıt vermeyi hedefliyor.

Eriş, projede katkı maddesi içermeyen formülasyon, doğal maden suyu kullanımı ve yağsız üretim süreci gibi özgün yaklaşımlarla gıda teknolojilerine yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor. Ürün, hem doğrudan kraker benzeri tüketim hem de sıcak suyla yeniden hidratasyon yöntemiyle tüketilebilecek şekilde tasarlandı.

Doğal maden suyuyla temiz etiketli üretim

Uzay Noodle, buğday unu, bezelye ve nohut unu gibi yüksek proteinli bitkisel bileşenlerin belirli oranlarla harmanlanmasıyla geliştirildi. Buharda pişirme ve konveksiyonel kurutma yöntemiyle hazırlanan ürün, yağsız yapısıyla dikkati çekiyor.

Erişler Gıda AR-GE Merkezi'nin katkısız üretim yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen konseptte, hamurun hazırlanmasında doğal maden suyu kullanılıyor. Bu sayede hem mineral içeriği artırılıyor hem de kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan gerekli teknolojik yapı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erişler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş, Uzay Noodle projesinin, Eriş'in yenilik vizyonunu ve temiz etiketli ürün geliştirme taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Türkiye'nin uzay gıdaları alanındaki bilgi birikimine katkı sunmayı ve uzun ömürlü, katkısız ürün geliştirme konusunda küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Eriş, şunları kaydetti:

"Bitkisel proteini yüksek, yağsız, uzun raf ömrü hedefiyle tasarlanan ve akademik işbirliğiyle tez çalışması olarak da yürütülen bu ürün konseptinde, aynı zamanda Erişler AR-GE Merkezi'nin geliştirdiği doğal maden suyu prosesini kullanarak kimyasal katkı maddeleri yerine doğal maden suyu ile çalışan bir formülasyon tercih ediyoruz. Bu çalışma, astronot beslenmesi kadar afet beslenmesi, askeri operasyonlar ve ekstrem koşullara yönelik gıda sistemleri için de önemli bir potansiyel taşıyor."