Haberler

Eriş Gıda, Uzay Görevlerine Uygun 'Uzay Noodle' Geliştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eriş Gıda, astronotların beslenmesine yönelik uzun raf ömrüne sahip, katkısız ve bitkisel protein açısından zengin 'Uzay Noodle' üretti. Yıldız Teknik Üniversitesi ile yapılan işbirliğiyle geliştirilen ürün, yüksek besin değeri ve güvenli tüketim standartlarını karşılıyor.

Eriş Gıda, uzay görevlerinde astronotların beslenmesine uygun, uzun raf ömrüne sahip, katkısız ve bitkisel protein açısından zengin yeni nesil "noodle" geliştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eriş AR-GE Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda geliştirilen "Uzay Noodle" konsepti, insanlı uzay görevlerinde ihtiyaç duyulan yüksek besin değeri, uzun raf ömrü ve güvenli tüketim kriterlerine yanıt vermeyi hedefliyor.

Eriş, projede katkı maddesi içermeyen formülasyon, doğal maden suyu kullanımı ve yağsız üretim süreci gibi özgün yaklaşımlarla gıda teknolojilerine yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor. Ürün, hem doğrudan kraker benzeri tüketim hem de sıcak suyla yeniden hidratasyon yöntemiyle tüketilebilecek şekilde tasarlandı.

Doğal maden suyuyla temiz etiketli üretim

Uzay Noodle, buğday unu, bezelye ve nohut unu gibi yüksek proteinli bitkisel bileşenlerin belirli oranlarla harmanlanmasıyla geliştirildi. Buharda pişirme ve konveksiyonel kurutma yöntemiyle hazırlanan ürün, yağsız yapısıyla dikkati çekiyor.

Erişler Gıda AR-GE Merkezi'nin katkısız üretim yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen konseptte, hamurun hazırlanmasında doğal maden suyu kullanılıyor. Bu sayede hem mineral içeriği artırılıyor hem de kimyasal katkı maddeleri kullanılmadan gerekli teknolojik yapı sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erişler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Eriş, Uzay Noodle projesinin, Eriş'in yenilik vizyonunu ve temiz etiketli ürün geliştirme taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Türkiye'nin uzay gıdaları alanındaki bilgi birikimine katkı sunmayı ve uzun ömürlü, katkısız ürün geliştirme konusunda küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Eriş, şunları kaydetti:

"Bitkisel proteini yüksek, yağsız, uzun raf ömrü hedefiyle tasarlanan ve akademik işbirliğiyle tez çalışması olarak da yürütülen bu ürün konseptinde, aynı zamanda Erişler AR-GE Merkezi'nin geliştirdiği doğal maden suyu prosesini kullanarak kimyasal katkı maddeleri yerine doğal maden suyu ile çalışan bir formülasyon tercih ediyoruz. Bu çalışma, astronot beslenmesi kadar afet beslenmesi, askeri operasyonlar ve ekstrem koşullara yönelik gıda sistemleri için de önemli bir potansiyel taşıyor."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Romanya'nın efsane ismi haddini aştı! Türkiye için kışkırtan sözler: Onları döveriz

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce haddini aştı: Onları döveriz
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Romanya'nın efsane ismi haddini aştı! Türkiye için kışkırtan sözler: Onları döveriz

Kurada Türkiye'nin çıktığını görünce haddini aştı: Onları döveriz
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
İfşalar dur durak bilmiyor! Eski yönetmeni Şahin Yiğit, Evrim Akın'a ateş püskürdü

İfşalar dur durak bilmiyor! Eski yönetmeni Evrim Akın'a ateş püskürdü
Pervin Buldan, 'Nokta' dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı

"Nokta" dediği CHP paylaşımını kısa sürede kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.