Erdoğan da Kılıçdaroğlu da söz verdi! Emeklinin gözü bayramda hesaplara yatacak ikramiyelerde

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur için geri sayım sürerken, seçimde yarışacak adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun vaatleri heyecan yaratmaya devam ediyor. Emeklinin bayram ikramiyeleri için zam sinyali veren Erdoğan'ın düşündüğü rakamın 3 bin TL olduğu kulislerde konuşulurken, Kılıçdaroğlu ise "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" vaadinde bulunmuştu.

Milyonlarca emekli yılın ikinci bayram ikramiyesini almak için Kurban Bayramı'nı beklerken hesaplara yatacak rakamı biraz daha seçimin sonucu belirleyecek gibi.

ERDOĞAN: RAKAMI DAHA DA YUKARI ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyeleri için zam sinyali verirken, son yaptığı açıklamada "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık, şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: İKRAMİYE ASGARİ ÜCRET TUTARINDA OLACAK

Seçimde yarışacak iki adaydan biri olan Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hesaplara yatacak bayram ikramiyesi için "Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak" diye konuşmuştu.

KULİSLERDE KONUŞULAN İDDİAYA GÖRE...

2018 yılında hayata geçen emekliye bayram ikramiyesi uygulaması aradan geçen 5 yıl içinde yüzde 100 zamlanarak mevcut ikramiye tutarını 2 bin liraya kadar çıkardı. Ankara kulislerinde konuşulan son iddiaya göre AK Parti'nin bayram ikramiyesindeki hedefi 2 bin lirayı 3 bin liraya çıkarmak. Kılıçdaroğlu ise seçimi kazanması halinde emeklilere asgari ücret tutarında ikramiye dağıtacağının sözünü verdi.