Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi

Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene sağlanan asgari ücret desteği ise bin liraya yükseltildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kamuoyunu adeta ters köşe yaptı. İşçi kesiminden ve muhalefetten yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, gözler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

"HAYIRLI OLSUN" PAYLAŞIMI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam kararının açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MÜDAHALE EDER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayırlı olsun' mesajı paylaşması sonrası "Erdoğan asgari ücret zammını yükseltir, son bir dokunuş daha yapar" beklentilerini bir nebze olsa da frenlemiş oldu. Ancak asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapılmasına tepkiler ise çığ gibi büyümeye devam etti. Bir kesim Erdoğan'ın paylaşımı sonrası asgari ücret zammının artık kesin olduğunu dile getirirken, bir kesim ise asgari ücretin artabileceği görüşünü sürdürüyor.

TÜM GÖZLER SAAT 12.00'DE ÇEVRİLDİ

Tüm bu gelişmeler sonrası tüm gözler bugün yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'na çevirmiş durumda... Saat 12.00'de başlayacak olan grup toplantısında Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili vereceği mesajlar yakından takip edilecek.