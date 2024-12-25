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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Düşük bulunan bu rakam sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısına çevrildi. Saat 12.00'de başlayacak grup toplantısı öncesi "Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Refah payı gelir mi?" soruları sorulmaya başlandı.

Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. İşverene sağlanan asgari ücret desteği ise bin liraya yükseltildi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam kamuoyunu adeta ters köşe yaptı. İşçi kesiminden ve muhalefetten yapılan zam oranına tepkiler çığ gibi büyürken, gözler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

"HAYIRLI OLSUN" PAYLAŞIMI YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam kararının açıklanmasından dakikalar sonra sosyal medya hesabından 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MÜDAHALE EDER Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayırlı olsun' mesajı paylaşması sonrası "Erdoğan asgari ücret zammını yükseltir, son bir dokunuş daha yapar" beklentilerini bir nebze olsa da frenlemiş oldu. Ancak asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapılmasına tepkiler ise çığ gibi büyümeye devam etti. Bir kesim Erdoğan'ın paylaşımı sonrası asgari ücret zammının artık kesin olduğunu dile getirirken, bir kesim ise asgari ücretin artabileceği görüşünü sürdürüyor.

TÜM GÖZLER SAAT 12.00'DE ÇEVRİLDİ

Tüm bu gelişmeler sonrası tüm gözler bugün yapılacak olan AK Parti Grup Toplantısı'na çevirmiş durumda... Saat 12.00'de başlayacak olan grup toplantısında Erdoğan'ın asgari ücret zammıyla ilgili vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti artıracak mı? Tüm gözler bu saate çevrildi
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (43)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

her gün, her ay, her sene , bu iğrenç senaryoyu görüyoruz. git hükümet giiiiiittttttt

Yorum Beğen287
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Haber YorumlarıAbdullah :

2 lira daha koyar ben yaptım der ha ha

Yorum Beğen215
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıSeydo:

Adam hepimizin aklıyla dalga geçiyor.

Yorum Beğen205
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıGerçek:

Piyasa zammı yüzde 50 Ev sahibi zammı yüzde 60 Kirada oturan asgari ücrete yüzde 30

Yorum Beğen174
Yorum Beğenme8
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

hükümet rezilsinizzzzz

Yorum Beğen137
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarıosman kara:

Gerek emekli gerek çalışan hak ettiğimiz ücretleri alıyoruz! hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz.

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıWalter white:

İnsan açıklama yaparken biraz yüzü kızarır

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıihsan sabancılar:

he he refah payı gelir refah refah takiliriz . milletin içinden geçtiniz kontrol altına alınamayan bir zam çılgınlığı varr. iş verene kalsa işciye 1 TL verir mal ettiği urunü 1000 TL satar mevcut hükümet onların ekmeğine yağ sürmekten başka birşey yapmıyor. kendini sağlama almak için memura zam yapılır , refah payı hesaplanır yetmez enflasyon farkı verilir......

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Haber YorumlarıFurkan:

Hep aynı tiyatro. Tabi cb işçisine kıyamayacak. 2-3 zam yapacak. Millet de yine desteğe devam eder artık.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

insanlar ile dalga mı geçiliyor

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme5
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