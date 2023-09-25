Erdemli'de Tuzak Kurarak Saka Kuşu Avlayanlara Yüksek Cezalar

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tuzak olarak kurdukları kafeste 30 saka kuşu avladıkları belirlenen 2 kişiye 73 bin 456 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan operasyonda kuşlar doğaya salındı.