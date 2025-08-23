Erdemli'de Bal Hasadı Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaylada üretimi yapılan balın hasadı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı 2 bin 400 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda arıcılar kovanlarını yerleştirdiği alanda peteklerin başına geçti.

Arıcılar, hummalı çalışmayla bal hasadını gerçekleştirdi.

Üretici Celal Çay, gazetecilere, yaylada ürettikleri balın tadı ve aromasıyla ön plana çıktığını söyledi.

Kaliteli bal üretimi için yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Çay, "Kent genelinde kayıtlı 4 bin arıcımız var ve bu yıl 2 bin ton rekolte bekliyoruz. Eğriçayır Yaylası'nda arıcılık yapan üreticiler olarak güzel bir sezon geçirdik ve yüzümüz gülüyor. Gelecek yılın böyle güzel geçmesini temenni ediyoruz. Ürettiğimiz balın kilogramını 1600 liradan satmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çay, Eğriçayır'da üretilen bala talebin çok fazla olduğunu dile getirdi.

Üreticilerden Hayrettin Gürbüz de bu sezon kaliteli ürün elde ettiklerini kaydetti.