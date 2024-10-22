Erdemir, Yüksek Fırın'a Hidrojen Enjeksiyonunu Başarıyla Tamamladı

Erdemir, 1'inci Yüksek Fırın'a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamlayarak, söz konusu uygulamayı gerçekleştiren Avrupa'nın 3'üncü çelik üreticisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir, Erdemir Mühendislik ve Linde işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 1'inci Yüksek Fırın'a iki gün boyunca hidrojen gazı enjeksiyonu yapıldı. Uygulama kapsamında, Linde tarafından tanker ile Erdemir'e getirilen yaklaşık 2,2 ton sıvı hidrojenin yanı sıra Erdemir Soğuk Haddehanesi bünyesindeki hidrojen tesisinden de ilave hidrojen sağlandı.

Uygulamada gazlaştırma ve basınç düşürme istasyonları otomasyon sistemleri için Linde'den hizmet alınırken enjeksiyon sistemine ait detay mühendislik ve genel proje yönetim çalışmaları Erdemir Mühendislik, sistem kurulumu ve devreye alma işlemleri ise Erdemir ve Linde ekiplerinin ortak çalışması ile gerçekleştirildi.

28 kg kadar hidrojen enjeksiyonu yapılabilecek

Hidrojen enjeksiyonu Erdemir Hidrojen Tesisleri'nden gelen 250 Nm3/saat hidrojen akışı ile başladı. Linde sıvı hidrojen tankerinin devreye alınmasıyla 1'inci Yüksek Fırın'a 4 tüyerden 2 bin Nm3/saat debilere ulaşan hidrojen enjeksiyonu yapıldı.

Başarılı şekilde tamamlanan deneme sırasında, 1'inci Yüksek Fırın'a ton sıvı ham demir başına 0,6 kg hidrojen gazı enjeksiyonu yapıldı. Ayrıca oran artırılarak ton sıvı ham demir başına 1 kg hidrojen enjeksiyonu da test edildi.

Erdemir'le birlikte dünyada sayılı firma tarafından yapılan denemeler ve simülasyon çalışmaları neticesinde yüksek fırınlara teorik olarak ton sıvı ham demir başına 28 kg kadar hidrojen enjeksiyonu yapılabileceği ve bu sayede yüksek fırın prosesinde ortaya çıkan emisyonlarda yüzde 15-16 oranında doğrudan Karbondioksit (CO2) emisyonu azaltılabileceği öngörülüyor.

Erdemir Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine katkıda bulunmaya devam ediyor

Başarıyla tamamlanan uygulamada elde edilen bulgular, daha yüksek oranlarda kullanıma yönelik önemli veriler de sağladı. Elde edilen tecrübeler sayesinde, daha düşük karbon emisyonlu hidrojen gazının Türkiye'de bulunurluğunun artmasına paralel olarak OYAK Maden Metalürji bünyesindeki tüm yüksek fırınlarda söz konusu işlemin uygulanabilirliğinin önü de açıldı. Aynı zamanda yeşil dönüşümde kritik rol oynayacak teknolojik altyapının Türkiye'ye kazandırılması konusunda büyük bir adım atıldı.

Yüksek fırınlara hidrojen enjeksiyonu ile dünyadaki sayılı üreticiler arasına adını yazdıran Erdemir, gelecek vizyonunu, sürdürülebilir gelişmeye olan bağlılığını, mühendislik birikimini ve yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.