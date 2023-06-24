Erdemir, yeni işe alım sürecini tamamladı

Şirket, işletme ünitelerinde saat ücretli statüde görev yapmak üzere başvuru toplama sürecine 25 Nisan itibarıyla başlamıştı. 5 Mayıs'a kadar devam eden süreçte 10 binin üzerinde başvuru gerçekleşti. Başvuru kriterlerine uygun olan ve sınava katılma hakkı kazanan adayların yüzde 70'ini başta Ereğli olmak üzere Zonguldak ve ilçelerinden gelenler oluşturdu. Sınav aşamasına geçen adaylar 6 - 23 Haziran tarihleri arasında yapılan sınavlara katıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada sürecin şeffalık içerisinde yürütüldüğü bildirildi. Genel yetenek ve teknik bilgi sınavlarında başarılı olan adaylar, sağlık kontrollerinin ardından mülakata alınacak. Saat ücretli statüde işe alımlarını ihtiyaçları doğrultusunda yıl sonuna kadar sürdürmeyi planlayan Erdemir, açıklamanın devamında, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda bölgesel kalkınmaya destek vermeye ve yeni çalışma arkadaşlarıyla daha da güçlenerek büyümeye devam edeceğini vurguladı.