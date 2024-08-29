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Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi oldu

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OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu karar, şirketin 2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak ve istihdamını artıracak.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin küresel çelik güçlerinden Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi oldu. Şirketin 2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak karar, şirketin istihdamına ve yatırımlarına da ivme kazandıracak.

Entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, 29 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Şirket, Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin sağlayacağı olanaklarla, katma değerli üretimini artırmayı, sektöründe ve dünyada sahip olduğu güçlü konumu ileri taşımayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Ereğli'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan Erdemir, 60'ıncı işletme yılına Özel Endüstri Bölgesi olarak giriyor. Şirketin yatırımlarına ve kapasite artış çalışmalarına ivme kazandıracak karar ile şirketin ilk etapta 1000, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlaması planlanıyor.

Net sıfır hedefine çok daha hızlı ulaşacak

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı verecek şekilde Net Sıfır Yol Haritası'nı 2024 yılı başında açıklayan şirket, Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi ile söz konusu yol haritası kapsamında planladığı kapasite artışı dahil tüm yatırımlarını çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Erdemir ve İsdemir, 2030 yılına kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022 yılına göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Avrupa'nın ikinci, dünyanın 8'inci büyük çelik üreticisi olan Türkiye'nin sektördeki önde gelen üreticileri Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm uyum çalışmalarıyla çelik sektörüne öncülük etmeye devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Erdemir Maden OYAK Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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