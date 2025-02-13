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Erdemir'de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Erdemir'de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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Türkiye'nin önde gelen yassı çelik üreticisi Erdemir, 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında imzaladı. Sözleşme, çalışanların haklarını koruyup geliştiren önemli bir anlaşma olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin önde gelen yassı çelik üreticisi Erdemir'de, 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi dün Ankara'da imzalandı.

24 Eylül 2024 tarihinde başlayan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında gerçekleştirilen 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Erdemir 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Ankara'da 12 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen oturumda bağıtlandı. 30 Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anlaşmayla sonuçlandıran Erdemir, çalışanlarının haklarını koruyup geliştiren bir sözleşmeye daha imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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