Haberler

Erciyes hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı

Erciyes hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, sömestir tatilinde yoğun ilgi görerek hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı. Kayakseverler, Erciyes'in uzun pistlerinde doyasıya kaymanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı.

Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde de kayakseverlerin vazgeçilmezi oldu. Cumartesi ve pazar günlerini oldukça yoğun geçiren Erciyes'teki pistler, kayakçılarla doldu taştı. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Türkiye'nin en fazla pist uzunluğuna sahip olan Erciyes, hafta sonu 320 bin kişiyi ağırladı.

Kayseri'de gözde kayak destinasyonlarından Erciyes Kayak Merkezi, sömestirin ikinci hafta sonunda 320 bin kişiyi misafir etti. Kayak merkezindeki yoğunluk havadan görüntülendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı
Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt

Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt