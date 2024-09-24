Erciş Üzümünün Ekonomik Değeri Artıyor

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, "2020 yılında tescillediğimiz Erciş üzümü denetimlerden geçti ve katma değerli ürün olarak değerini koruyor" dedi.

Van Ticaret Borsası (VANTB), Van'ın değerlerini bir bir tescilliyor. Van'ın Erciş ilçesinde yetişen ve endemik bir tür olan Erciş üzümünün ekonomik değerinin artması için VANTB'nin 2020 yılında tescillediği Erciş üzümü bu yıl da denetimlerden geçti. Van Ticaret Borsası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (VAN YYÜ), Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erciş Ziraat Odası ve Erciş Ticaret ve Sanayi Odasından oluşan heyet, ilçede üzüm bağlarında denetim yaptı. Kırsal mahallelerdeki bağlarda yapılan ve tüm teknik detayların incelendiği Erciş üzümü, denetimlerden geçti.

Refraktometre ile sıvı çözeltisi incelenirken, dijital kumpas ile boyutların ölçümleri yapıldı. Salkım ve tanelerin ağırlığı, eni-boyu, şırada suda çözünen kuru madde gibi laboratuvar incelemelerinin ardından Erciş üzümü denetimden geçti. Erciş üzümünün kendine özgü özelliklere sahip şırası, yüksek oranda biyoaktif birleşik bulundururken, sofralık ve şıralık olarak da tüketiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Süer, Erciş üzümünün bölge ekonomisine katkı sağlaması için çiftçilere daha fazla katkı sağlanması gerektiğini belirterek, "Üreterek büyük emek veren çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almaları ve daha fazla kazanmalarını istiyoruz. Van Ticaret Borsası olarak bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktada başta Valimiz Ozan Balcı olmak üzere tüm yetkililerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erciş üzümünün katma değerli ürünler arasında yer aldığına dikkat çeken VANTB Başkanı Nayif Süer, "Sıhke kavunu ve Gevaş fasulyesini tescillemiştik. Van genelindeki değerlerimiz ile ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Van'da katma değerli ürünlerin sayısı artmalıdır. Van'da katma değerli ürünler arasında yer alan ve endemik bir tür olan Erciş üzümünün ekonomik değerini arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

Erciş üzümünün ekonomik değerinin artması için daha fazla destek verilmesini talep eden Süer, "Tarihi bir değere sahip olan Erciş üzümünden yüksek rekolte elde edebilmek için tohumdan sofraya tüm aşamalarda önemli oranda ve daha fazla destek verilmesini talep ediyoruz. Teşviklerle Erciş üzümünün ekonomik değerinin bölgesel anlamda da artacağına inanıyoruz. Böylece çiftçilerimiz, üretim kapasitelerini daha da artıracaklardır" diye konuştu.

Urartu döneminden kalan oyma tabletlerde ve birçok efsanede adı geçen ve yaklaşık 3 bin yıllık tarihe sahip olan Van Gölü'nün incisi Erciş'in kıymetli değeri Erciş üzümünün kadim değerinin korunması gerektiğini vurgulayan VANTB Başkanı Süer, "Lezzetinin sırrı kendine özgü mikro klima özelliğine sahip Van Gölü'nün yumuşatıcı etkisi, yüksek rakım, gece ile gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkında saklı olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN