Erciş Üzümünün Bağ Bozumu Başladı

Van'ın Erciş ilçesinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli tescil edilen Erciş üzümünün bağ bozumu başladı. 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip olan üzümün kilosu 50 ila 80 TL arasında satılıyor.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş ilçesinde yetişen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ve geçmişi Urartulara kadar dayanan Erciş üzümünün bağ bozumu başladı.

İlçenin Bayramlı Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallesinde yetişen Erciş üzümü, 2 bin 800 yıllık bir geçmişe sahip. Sofraların vazgeçilmezi olan ve pekmezi de yapılan Erciş üzümünün, 2020 yılında Van Ticaret Borsası (VATBO) tarafından Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işareti alındı.

Ağustos ayı ile eylül ayı arasında bağbozumu yapılan Erciş üzümünün kilosu 50 ila 80 TL arasında satılıyor.

Bayramlı Mahallesinde oturan ve yıllardır üzüm yetiştiriciliği yapan Refik Baraner isimli çiftçi, "Dededen babaya, babadan oğula mesleğimizdir. Şuan devam ediyoruz. Çoğaltmaya niyetimiz var ama su az olduğu için üzümün tam hasılatını alamıyoruz. Köyümüze bir sondaj kuyusu vurmuşlar. Oradan çıkan suyla köylü idare ediyor. Ancak Morgedik Barajından su gelirse, hepimiz faydalanırız" dedi.

Yetiştirdikleri üzümleri sebze haline verdiklerini aktaran Baraner, "Bunun yanında çevre il ve ilçelere de gönderiyoruz. Bu üzüm memleketimizde meşhurdur. Kilosunu 50 ile 100 lira arasında veriyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
