Erciş'te Kışlık Elma Hasadı Başladı

Van'ın Erciş ilçesinde elma yetiştiricileri, kış mevsimi öncesinde elma hasadına başladı. Yetiştiriciler, elmanın zengin vitamin içeriğinin yanı sıra yaz kış tüketilen önemli bir meyve olduğunu vurguladı. Selahattin Yılmaz, elma yetiştirmenin zorluğuna ve bu yılki fiyatların 30-40 lira arasında değiştiğine dikkat çekti.

Van'ın Erciş ilçesinde elma yetiştiricileri kışlık elmaları dallardan indirmeye başladı.

Hazmı kolaylaştırması, sinir ve bağışıklık sistemine iyi gelmesi ve içeriğinde bulunan C, A, K, B6 ve E vitaminleri ile vücuda oldukça faydalı olan elma, kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak yerini alıyor. Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesi dallardan indirilen elmalar, muhafaza edilmesine kadar zorlu bir süreçten geçiyor. Serin ve kuru bir yerde birbirine değmeyecek şekilde muhafaza edilmesi gereken elma, uygun bir şekilde muhafaza edildiğinden aylarca tazeliğini koruyabiliyor.

Tekevler Mahallesi'nde ikamet eden elma yetiştiricisi Selahattin Yılmaz, "Yaklaşık 35 yıllık bir çiftçiyim. 35 yıldır elma yetiştiriyorum. Elmamız kışlıktır. Kışlık elma diyorlar. Tabii masrafı da bayağı oluyor. Buna da gübre olarak büyükbaş hayvan gübresi kullanıyoruz. İlaçla da külleme yapıyoruz. Elmamızın toprağından olsa gerek tadı çok güzel. Elmaları Ekim'in başında başlanır sonuna kadar toplanır. Biraz soğuk alırsa daha iyi daha güzel olur. Bu yıl elmasına göre fiyatı kilosu 30 ila 40 lira arasında değişiyor" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
