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Erciş Şeker Fabrikasında 37. Dönem Pancara Alım Kampanyası Başladı

Erciş Şeker Fabrikasında 37. Dönem Pancara Alım Kampanyası Başladı
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Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasında düzenlenen törenle 37. dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı. Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, fabrikanın tarımsal faaliyetlere katkı sağladığını belirtti ve 220 bin ton şeker pancarı beklediklerini duyurdu.

Van'ın Erciş ilçesindeki şeker fabrikasında 37. dönem şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı.

Erciş şeker fabrikası alım sahasında yapılan törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İlk gelen şeker pancarı yüklü traktörü Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu'nun sürerek sahaya girmesiyle fabrikanın şeker pancarı alımı başlamış oldu.

Fabrikanın ilçede tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sunduğunu belirten Karaloğlu, "İlçemizde faaliyet gösteren fabrika, şeker pancarı yetiştiren çiftçimize büyük katkı sağlamaktadır. Bugün itibarıyla pancar alımı yapıldı. Fabrika 4 Ekim'den sonra şeker üretimine başlayacak. Kampanya döneminde 49 mahallede 1244 çiftçi tarafından 45 bin dekar alana şeker pancarı ekimi yapılmıştır. Bu ekilen alanlardan yaklaşık 220 bin ton şeker pancarı beklenmektedir. Bu yıl 32 bin ton şeker üretimi hedeflenmektedir. Ayrıca 7 bin ton melas, yaklaşık 67 bin ton da yaş pancar posası elde edilmesi planlanmaktadır" dedi.

Fabrikaya şeker pancarlarını teslim eden çiftçilere hediyelerin verildiği törene, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı V. Jandarma Üsteğmen İlhan Girgin, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Metin Arslan, Şeker-İş Erciş Şube Başkanı Savaş Barış, Pancar Ekiciler, Kooperatif Başkanı Faruk Ünal, bazı kurum amirleri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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