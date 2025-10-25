Haberler

Ercan Demirbaş, Ardahan Hayvancılığını Geliştirme Vadiyle Basınla Buluştu

Ercan Demirbaş, Ardahan Hayvancılığını Geliştirme Vadiyle Basınla Buluştu
Güncelleme:
Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Ercan Demirbaş, 1 Kasım seçimleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üreticilerin sorunlarına dikkat çeken Demirbaş, hayvancılığı geliştirmek için projeler hazırladıklarını açıkladı.

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Ercan Demirbaş, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Adayı Demirbaş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte özel bir Kafe'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. 1 Kasım'da yapılacak olan seçim öncesinde açıklamalarda bulunan Demirbaş, üreticilerin sorunlarına dikkat çekerek, Ardahan hayvancılığını daha üst seviyelere çıkarmak için birçok proje hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.

Biz üreticinin yanında, halkın içinde bir birlik olacağız diyen Demirbaş,

"Bizler üyelerimizi varlık sebebimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle üyelerimiz için yapılan yatırım, varlığımıza yapılan yatırımdır. Biz bu işin edebiyatına değil icraatına talibiz. Öz cümleyle Az laf çok iş. Evet, biz yönetim kurulumuza ve oluşturulacak teknik ekibimize güveniyoruz. Sizlere hizmet etmeyi memleket meselesi addediyoruz. Makamlar gelir geçer önemli olan geride ne bıraktığınızdır. Bizler sizlerin de desteği ile memleketimizi ve çiftçimizi güçlendirmek için diyoruz ki; eksikleri biliyoruz hizmet için geliyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
