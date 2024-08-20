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EPİAŞ ve UZEX, enerji ve emtia piyasalarında iş birliği yapacak

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ile Özbek Emtia Borsası (Uzbek Commodity Exchange - UZEX) arasında enerji ve emtia piyasalarında işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat belgesi imzalandı. EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, Türkiye'nin enerji borsası olarak Özbekistan'da enerji ve emtia piyasalarının geliştirilmesine yönelik tecrübelerini ve teknolojik çözümlerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ile Özbek Emtia Borsası (Uzbek Commodity Exchange - UZEX) iş birliği yapacak.

EPİAŞ'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki kurum arasında enerji ve emtia piyasalarında işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat belgesi imzalandı.

İmza töreni EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas ve UZEX Yönetim Kurulu Başkanı Badriddinov Ziyoviddin Bositovich'in katılımlarıyla düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arvas, " Türkiye'nin enerji borsası olarak Özbekistan'da enerji ve emtia piyasalarının geliştirilmesine yönelik tecrübemizi ve teknolojik çözümlerimizi paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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