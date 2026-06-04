EPİAŞ ve Uzenergosotish JSC, enerji piyasalarının geliştirilmesi için mutabakat belgesi imzaladı

EPİAŞ ile Özbekistan'ın elektrik tedarik şirketi Uzenergosotish JSC, Özbekistan elektrik piyasasının geliştirilmesi için iş birliği mutabakatı imzaladı.

Türkiye'nin enerji ve maden borsası, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ve Özbekistan Cumhuriyeti Kamu Elektrik Tedarik Şirketi Uzenergosotish JSC bugün İstanbul'da, Özbekistan elektrik piyasasının geliştirilmesine yönelik iş birliğini artırmak amacıyla Mutabakat Belgesi imzaladı.

Belge kapsamında elektrik piyasasına yönelik çevrim içi ticaret platformlarının geliştirilmesi, elektrik piyasası işlemlerinin hayata geçirilmesi ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması alanlarında iş birliği yapılacak. Ayrıca taraflar Mutabakat Belgesi çerçevesinde, karşılıklı görüşmelerle belirlenecek diğer alanlarda da iş birliği yapabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı