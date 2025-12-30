Haberler

2026 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi

Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2026 yılı için tedarik edilen birim enerji başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini belirledi. Yeni maliyetler 201 lira 41 kuruş ile 617 lira 89 kuruş arasında değişecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 Ocak-Aralık döneminde YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 201 lira 41 kuruş ile 617 lira 89 kuruş arasında değişecek.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
