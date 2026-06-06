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EPDK 19 şirkete lisans verdi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösterecek 19 şirkete lisans verdi. Ayrıca bazı lisanslar iptal edildi veya sona erdirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 19 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK tarafından elektrik piyasasında 12 lisans verildi, 5 eskisinin devamı yeni üretim lisansı verildi, 2 üretim lisansı iptal edildi, 1 üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında ise 2 şirkete 15 yıl süreli ihrakiye teslimi lisansı verilmesine karar verildi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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