Engelli Bireyler için Bankacılık Hizmetleri Gelişiyor

Güncelleme:
Türkiye'de engelli vatandaşlara yönelik bankacılık hizmetleri, ATM ve fiziksel hizmet noktalarının artırılmasıyla genişliyor. Ortopedik engelli için 5 bin ATM, görme engellilere 46 bin ATM ile hizmet sağlanıyor. Ayrıca, engellilere yönelik dijital bankacılıkta da erişilebilirlik çalışmaları sürüyor.

MAHMUT ÇİL - Türkiye'de bankacılık hizmetlerinde erişilebilirlik çalışmaları sürerken engelli vatandaşların bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında, ortopedik engelli müşterilere 5 bin Atm, görme engelli müşterilere 46 bin ATM ile hizmet veriliyor.

AA muhabirinin, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) haziran ayı itibarıyla hazırladığı rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 23 banka engelli bireylere bankacılık hizmeti verirken 20 banka ise işitme engelli müşterilere, uzaktan erişim yoluyla yardım ve destek hizmeti sundu.

Banka müşterisi olan ortopedik engelli sayısı Haziran 2025 itibarıyla geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 34 bin 146 kişi, aynı dönemde görme engelli müşteri sayısı yüzde 19 artış göstererek 11 bin 472 kişi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde işitme engelli müşteri sayısı da yüzde 12'lik artışla 14 bin 551 kişiye çıktı.

Fiziksel hizmet noktaları yaygınlaştırıldı

Rapora göre, engelli bireylerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla fiziksel hizmet altyapısında da önemli gelişmeler yaşandı.

Haziran 2025 dönemi itibarıyla ortopedik engelli müşterilere hizmet veren toplam ATM sayısı 5 bin, görme engelli müşterilere hizmet veren ATM sayısı ise 46 bin olarak belirlendi.

Ortopedik ve görme engelli müşterilere hizmet veren şube sayısı her iki grupta da 8 bin civarında gerçekleşti. Ortopedik engelli müşterilere hizmet veren POS sayısı ise yaklaşık 971 bin olurken görme engelli müşterilere hizmet veren POS sayısı ise 2 milyonu aştı.

Dijital bankacılıkta erişilebilirlik güçleniyor

Dijital kanallarda erişilebilirliğe yönelik gelişmeler de raporda yer aldı.

SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifreleri ekran okuyucu programlarla okutabilen banka sayısı 25, "mouse" veya "tab" kullandıran banka sayısı ile kullanılan uygulama ve içerikleri ekran okuyucu programlar tarafından okutabilen banka sayısı 24 olarak kaydedildi.

21 bankanın mobil bankacılık uygulamaları ses çevirici uygulamalara uygun bulundu. İnternet şubesi içinde işitme engellilerin anında yardım alabilecekleri çevrim içi yazışma uygulaması (internet sohbet) sunan banka sayısı 11 oldu.

Bu arada, raporda yer alan veriler, TBB üyesi mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarından temin edilen istatistiki bilgilerden derlenirken, katılım bankalarına ait veriler ise çalışmada bulunmuyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
