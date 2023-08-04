Enflasyon temmuzda neden tavan yaptı? Merkez Bankası 3 sebep sıraladı

Enflasyon temmuz ayında yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83'e yükseldi. Böylece aylık enflasyon 1,5 yılın zirvesine çıktı. Merkez Bankası, temmuz enflasyonunda vergi artışları, döviz kurundaki yükseliş ve ücret artışlarının etkili olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artan enflasyon aylık bazda 1,5 yılın zirvesini gördü. "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımlayan Merkez Bankası, enflasyondaki sert yükselişte 3 faktörün etkili olduğunu belirtti.

MERKEZ TEK TEK SIRALADI

Temmuz enflasyonundaki yükselişin nedenlerini sıralayan Merkez Bankası, "Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 9,49 oranındaki yükselişle tarihsel temmuz ayı eğilimine kıyasla yüksek bir artış kaydetmiş, yıllık enflasyon 9,62 puan artarak yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur." açıklamasını yaptı.

AYLIK ARTIŞTA AKARYAKIT FİYATLARI ETKİSİ

Merkez Bankası raporun devamında şunları aktardı: "Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştır. Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedilmiştir. Enerji grubu fiyatlarındaki artışı vergi ayarlamalarının yanı sıra döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir.

"GIDA FİYATLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YÜKSELDİ"

Temel mal grubu enflasyonunda kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olmaya devam etmiştir. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış alt gruplar geneline yayılarak önceki aya kıyasla belirgin ölçüde güçlenmiştir. Gıda fiyatları, mevsimsel ortalamasının aksine yükseliş kaydeden taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla önemli ölçüde yükselmiştir. Üretici fiyatları bir önceki ayın ardından bu dönemde de yüksek bir aylık artış kaydetmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranı B ve C göstergelerinde bir önceki aya kıyasla belirgin şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları da artış kaydetmiştir."