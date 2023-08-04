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Enflasyon temmuzda neden tavan yaptı? Merkez Bankası 3 sebep sıraladı

Ekonomi Haberleri

Enflasyon temmuz ayında yüzde 9,49 artarak yıllık bazda yüzde 47,83'e yükseldi. Böylece aylık enflasyon 1,5 yılın zirvesine çıktı. Merkez Bankası, temmuz enflasyonunda vergi artışları, döviz kurundaki yükseliş ve ücret artışlarının etkili olduğunu belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artan enflasyon aylık bazda 1,5 yılın zirvesini gördü. "Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımlayan Merkez Bankası, enflasyondaki sert yükselişte 3 faktörün etkili olduğunu belirtti.

Temmuz enflasyonundaki yükselişin nedenlerini sıralayan Merkez Bankası, "Tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 9,49 oranındaki yükselişle tarihsel temmuz ayı eğilimine kıyasla yüksek bir artış kaydetmiş, yıllık enflasyon 9,62 puan artarak yüzde 47,83 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur." açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası raporun devamında şunları aktardı: "Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştır. Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedilmiştir. Enerji grubu fiyatlarındaki artışı vergi ayarlamalarının yanı sıra döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürüklemiştir.

Temel mal grubu enflasyonunda kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olmaya devam etmiştir. Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış alt gruplar geneline yayılarak önceki aya kıyasla belirgin ölçüde güçlenmiştir. Gıda fiyatları, mevsimsel ortalamasının aksine yükseliş kaydeden taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla önemli ölçüde yükselmiştir. Üretici fiyatları bir önceki ayın ardından bu dönemde de yüksek bir aylık artış kaydetmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranı B ve C göstergelerinde bir önceki aya kıyasla belirgin şekilde yükselirken, göstergelerin yıllık enflasyonları da artış kaydetmiştir."

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Emre Arslan:

Hayır depremzedeler için yapılan bu zamlardan depremzede olarak hiç birşey alamamak ayrı bir muamma bide bizi bize kırdırıyorlar. Halkta depremzedeler milletin sırtından geçiniyor sanıyor.

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BUĞRA EMRECİKSİN:

Tarım ülkesi olan Türkiye'yi savaş yapan Ukrayna'dan buğday, ayçiçek yağı almaya muhtaç hale getirdiniz. Üretim artmadıkça, 10 milyonun üzerinde ki sığınmacı, kaçak, göçmen geri gönderilmedikçe, kanunlar uygulanmadıkça, serbest piyasa ekonomisi denilen saçmalık ortadan kalkmadıkça hiç bir şeyi düzeltemezsiniz.!

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Emin Cahit Özdoğan:

Utanmasa enflasyona emekliler sebeb oldu diyecek,piyasalara yapılan baskı patlak veriyor bu az bile daha kotulerine hazır olun.

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