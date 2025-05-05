Nisan ayı enflasyonu belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı, yıllık bazda da 37,86 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi 3,24'tü. Bu bakımdan enflasyon oranı hem aylık, hem de yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu.

Piyasaların merakla beklediği Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı, yıllık bazda da 37,86 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON AYLIK YÜZDE 3, YILLIK YÜZDE %37,86 OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

Nisan ayı enflasyonu belli oldu

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,09 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %2,01 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %36,81 ARTTI, AYLIK %3,10 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,82 artış olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,24'TÜ

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24'tü. Enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyordu. Bu bakımdan enflasyon oranı hem aylık hem de yıllık beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu.

Nisan ayı enflasyonu belli oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıNihat Coktas:

biri çıkıp akp yi överse hain hain hain hain hain hain hain hain hain hain hain hain ilan ederim

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Haber YorumlarıMurat Kara:

Peki biz niye ucuzluk gormuyoruz

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Sene başı alınan zamlar. 4. ayda eridi.

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Haber YorumlarıGerçek:

Ayarlı TUİK hırsızlığa devam ediyor işçinin emeklinin memurun cebinden çalmaya devam ediyor

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

emekliye gelecek olan zammı altı ay önceden sürekli gündemde tutmak emekliye yaramaz esnaflar ve büyük firmalar zama göre fiyatları arttırıyor hatta zamın yüzde otuzsa onlar %100 arttırıyor bence devletin bu tür haberlere de bir el atması lazım sürekli aylıkların gündemde durması doğru değil

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Haber YorumlarıHasan Turk:

2023 hedefini gerceklestirdik elhamdülillah hedef 2053 RTE...

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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Hepsini toplayınca 5 çıkıyor ehehe

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Haber YorumlarıNevzat Grgn:

Enflasyon düşüyor ,Böyle garip bir ülke daha olamaz, Bunu duyan halk koşun markete manava kasaba enflasyon düşüyor,

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Haber YorumlarıAslan Başkan:

Ne zam'ı hakim bey ! her şey iniyor.

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Eflesyonu gizli tutun 100/17 zam açıklanacak şey değil en düşük emekli maaşı 17 bin tl bulmaz

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