Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
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Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturacak olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,53 arttı, yıllık bazda yüzde 35,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturan mayıs ayı enflasyon rakamları açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,53 arttı, yıllık bazda yüzde 35,41 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %32,87 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,25, ulaştırmada %4,07 ve konutta %9,34 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,71 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 azalış, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,18, ulaştırmada %0,40 ve konutta %0,48 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,81 ARTTI, AYLIK %2,25 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,00 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıokkes bartik:

millette inandı verdiğiniz rakamlara

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

puhhaaahhh..Bu hükümetin yatacak yeri yok..

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Haber Yorumlarımutluw can:

TÜİK mi ölçmüş ? kıyamam.

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Haber YorumlarıAdamin biri:

Yine inanmadım!

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Haber YorumlarıGazi Göktas:

yazıklar olsun

Yorum Beğen148
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