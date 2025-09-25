Haberler

Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş Eylülde Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin eylülde de düştüğünü açıkladı. 12 ay sonrası hane halkı beklentisi 18,6 puan geriledi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Eylül 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
