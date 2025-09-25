Haberler

Enflasyon Beklentilerinde Düşüş Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde enflasyon beklentilerinin düştüğünü ve bu iyileşmenin mali disiplin ile yapısal reformların etkisiyle sürdüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından tüketici enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformların dezenflasyon sürecini desteklediğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
