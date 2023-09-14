Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ, Elmacık köyünde doğal gaz arzını sağladı

Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Elmacık köyündeki 4,4 kilometrelik hatta tüm alt yapı çalışmalarını tamamlayarak bölgenin doğal gaz arzını sağladı. İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, doğal gazın bölgeye ulaşmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

ANKARA (AA) –??????? Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Elmacık köyündeki 4,4 kilometrelik hatta tüm alt yapı çalışmalarını tamamlayarak bölgenin doğal gaz arzını sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu bölgenin İliç Belediye Başkanlığı'nın meclis kararıyla İbrahim Çeçen mahallesi sınırları içerisine alınmasıyla şirket, Elmacık köyünü lisans kapsamına ve 2023 yatırım programına dahil etti. Bölgedeki 4,4 kilometrelik hatta alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 73 binadan oluşan 179 abonenin tamamı doğal gaz aboneliklerini yaptırdı ve bölgenin doğal gaz arzı sağlandı. ¶

Şebekeye doğal gaz arzının sağlanmasıyla birlikte doğal gazı ilk kullanacak konutta iç tesisat kontrolleri ve iç tesisata gaz arzının sağlanması, İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ve Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ İl Müdürü Serdar Karaca'nın katılımıyla gerçekleşti.

Doğal gazın ilk defa verildiği bölgelerde geleneksel hale gelen doğal gaz ateşinde pişirilen kahve ikramı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, doğal gazın bölgeye ulaşmasından duydukları mutluluğu ifade ederek, "Doğal gazı fedakarca gece gündüz demeden, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak yurdun en ücra köşesine kadar ulaştırdıkları için başta Ahlatcı Holding olmak üzere Enerya Enerji AŞ'nin değerli yöneticileri ve tüm kademede emeği geçen çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Doğal gazımız Elmacık mahallemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Enerya Erzincan Gaz Dağıtım AŞ İl Müdürü Serdar Karaca ise bu yılki yatırım hedefinin önemli bir aşamasını daha zamanında ve başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla Elmacık'a bu önemli hizmeti götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yerel yönetimlerin bu konudaki hassasiyetleri ve sağladıkları kolaylıklar için teşekkür etti.