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Enerjisa Üretim ve Güler Legacy'den depremzede çocuklara basketbol kampı

Enerjisa Üretim ve Güler Legacy'den depremzede çocuklara basketbol kampı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Enerjisa Üretim ve Güler Legacy işbirliğinde depremzede çocuklara yönelik düzenlenen basketbol kampı sona erdi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Enerjisa Üretim ve Güler Legacy işbirliğinde depremzede çocuklara yönelik düzenlenen basketbol kampı sona erdi.

Enerjisa Üretim, 6 Şubat 2023'teki depremin hemen ardından yaraları sarmak için başlattığı çalışmalarını sosyal ve sportif etkinliklerle sürdürüyor.

Bedensel ve zihinsel gelişime büyük katkı sağlayan spor dallarından biri olan basketbol yoluyla çocuklara ulaşan Enerjisa Üretim ve Güler Legacy, 2019 yılından bu yana Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği basketbol kamplarıyla 2 bin 100'den fazla çocuğun basketbol ile tanışmasına imkan sağladı.

Enerjisa ile Güler Legacy, Elbistan'da da çocuklar için basketbol kampı düzenledi. Elbistan Şehit Kürşat Sert Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 3 gün süren kampta çocuklara, temel basketbol eğitimleri verilirken, forma ve basketbol topları dağıtıldı.

Enerjisa Üretim yöneticileri ve Güler Legacy eğitmenlerinin yanı sına eski milli basketbolcu Necati Güler ve Muratcan Güler de derslere eşlik etti.

Basketbol eğitmenlerince kampta, 8-15 yaş grubu öğrencilere, temel basketbol eğitimi, temel motorik özelliklerin geliştirilmesi, basketbol temel duruşu, top hakimiyeti ve dripling, şut mekaniği, savunma, hücum bilgisi, pas çeşitleri, temel oyun kuralları, takımdaşlık, iletişim ve yardımlaşma ile eğitsel oyunların tekniği anlatıldı. Ayrıca çocukların atletik performans ölçümü ve takibi yapıldı.

Enerjisa Üretim Kurumsal İletişim Yöneticisi Melda Mahur Özdemir, "Enerjisa Üretim olarak ülkemizde faaliyet gösterdiğimiz her bölgede topluma ve çevreye katkı sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızın geleceğine yapacağımız katkılar bizim için ayrı bir değer taşıyor. Basketbol kamplarımızda, çocuklarımıza basketbolun temel becerilerini kazandırmanın yanı sıra sürdürülebilirlik seminerleriyle yenilenebilir enerji ve çevre bilincini de aşılamaya çalışıyoruz. Amacımız, sporu ve basketbolu çocuklarımıza sevdirmek ve onları bilinçli birer birey olarak yetiştirmeye katkı sunmak. Önümüzdeki dönemde bu kampları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Eski milli basketbolcu ve Güler Legacy Kurucusu Muratcan Güler, "Güler Legacy olarak Enerjisa Üretim ile 2019 yılından bu yana hayata geçirdiğimiz projemizi yeni şehirler ve yeni çocuklar ekleyerek sürdürüyoruz. Diğer illerde olduğu gibi Elbistan'da da çocukların mutluluğuna ortak olabilmek harika. Her çocuğun spora ulaşması, sporla yaşaması ve sporu deneyimleyebilmesi bizim için çok önemli. Çocuklarımız için sporu daha ulaşılabilir bir noktaya taşıma hedefimize ilk günkü heyecanımızla ilerlemeye ve Enerjisa Üretim ile birlikte çocuklara sporu sevdirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamp sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Ekonomi
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