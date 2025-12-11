Enerjisa Üretim ve Çukurova Üniversitesi'nden enerjide geleceğin profesyonellerini yetiştirmek için işbirliği

Enerjisa Üretim ve Çukurova Üniversitesi enerji alanında geleceğin yetkin profesyonellerini yetiştirmeyi ve enerji dönüşümünü yerel kalkınmayla bütünleştirmeyi amaçlayan uzun vadeli stratejik bir işbirliği başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dönüşümü hedefleyen Adil Geçiş yaklaşımı, Enerjisa Üretim'in "yeşil işler" ve "yeşil beceriler"in geliştirilmesini hedefleyen toplumsal etki odaklı stratejisinin temel bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Söz konusu yaklaşım, karbon yoğun sektörlerden düşük emisyonlu ekonomik modellere geçiş sürecinde bölgesel kalkınmayı desteklemeyi, istihdamı korumayı ve yerel toplulukların dönüşüme uyumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamlı yaklaşım doğrultusunda hayata geçirilen üniversite işbirliği anlaşması, Adil Geçiş programının somut bir uygulaması ve önemli bir anlaşma niteliği taşıyor. İşbirliği kapsamında, Elektrik- Enerji, Elektronik-Otomasyon, Makine ve Metal Teknolojileri bölümlerinde eğitim kalitesini artıracak altyapı ve donanım desteği, yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları, staj ve mentörlük programları yer alacak. Enerjisa Üretim, öğrenciler için yıllık staj kontenjanları sağlayarak enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerin gelişimine katkı sunacak.

Enerjisa Üretim, Adil Geçiş projesiyle enerji dönüşümünü teknoloji ve yatırımla sınırlı tutmayıp, insanı ve toplumu merkezine alan ve Çukurova Üniversitesi ile hayata geçirilen bu işbirliğiyle, Adana ve çevresindeki gençlere yenilenebilir enerji sektöründe güçlü bir gelecek inşa etme fırsatı sunarken, bölgenin yeşil dönüşüm ekonomisine de katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İşletme ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Aziz Ünal, enerji dönüşümünün ancak insanı merkeze alan bir vizyonla gerçek bir dönüşümle hayata geçeceğini vurgulayarak, "Enerji dönüşümü yeni teknolojilerin yanı sıra becerilerin, iş gücünün, yeni iş alanlarının ve kalkınma anlayışının da yeniden tanımlandığı bir süreç. Biz bu dönüşümün merkezine insanı yerleştiriyor, enerjiyi toplumla birlikte dönüştürüyoruz. Adil Geçiş projemiz, bu vizyonun en anlamlı adımlarından. Çünkü gerçek bir dönüşüm, eğitimle, iş gücüyle ve yerel kalkınmayla hayat buluyor. Çukurova Üniversitesi ile başlattığımız bu işbirliği, gençlerin yenilenebilir enerji alanında kendilerini geliştirmeleri ve Türkiye'nin enerji geleceğinde aktif rol üstlenmeleri için güçlü bir zemin oluşturuyor. Yerelden başlayarak, ülke genelinde yayılacak sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratıyoruz. Bu işbirliği hem bugünün hem de geleceğin yeşil ekonomisine yapılan değerli bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da üniversite olarak, sürdürülebilir kalkınmanın ancak nitelikli eğitim, güçlü işbirlikleri ve gençlerin geleceğe hazırlanmasıyla mümkün olduğuna inandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Enerjisa Üretim ile başlattığımız bu stratejik işbirliği, bölgemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini açığa çıkarırken öğrencilerimize de güçlü bir kariyer yolculuğu sunuyor. Bugün attığımız bu adım, teknik altyapımızı güçlendiren bir yatırımın yanında aynı zamanda gençlerimizin farklı becerilerle donatıldığı, bölgesel kalkınmanın hızlandığı ve enerji dönüşümüne yerelden destek veren bir ekosistemin inşası için çok önemli bir başlangıç. Bu işbirliğiyle, üniversite-sanayi etkileşiminin sahici ve sürdürülebilir bir modelini oluşturuyor, öğrencilerimizin hem bölgeye hem de ülkemize değer katan profesyoneller olarak yetişmesine katkı sağlıyoruz."