Enerjisa Üretim, Uluslararası Sürdürülebilirlik Ödüllerinde Başarı Elde Etti

ENERJİSA Üretim, dünyanın önde gelen iş dünyası ödüllerinden Stevie International Business Awards'ta 'Sustainability Initiative of the Year (Europe)' kategorisinde Altın Stevie Ödülü, 'Most Impactful Sustainability Partnership' kategorisinde ise Bronz Stevie Ödülü kazandı.

Şirket, 2023 yılından itibaren IFC ve EBRD performans standartlarını eş zamanlı olarak 12 rüzgar santrali projesine entegre etmişti. Bu kapsamlı yaklaşım sayesinde Enerjisa Üretim, Avrupa genelinde öne çıkarak 'Sustainability Initiative of the Year (Europe)' kategorisinde Altın Stevie Ödülünü kazandığını bildirdi.

Enerjisa Üretim, 'Her Fidan Bir Umut' ağaçlandırma projesi ve orman yangınlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği yatırımlarıyla Most Impactful Sustainability Partnership' kategorisinde Bronz Stevie Ödülünün sahibi olduğını aktardı. Hayata geçirilen projeler kapsamında; gözetleme kuleleri, yangın havuzları, orman içi yolları ve yangın yönetim merkezi ile güçlü bir yangınla mücadele altyapısı oluşturulduğu ifade edildi. Bu yatırımların, çevresel risklerin azaltılmasına katkı sağlarken toplumun ortak geleceğine de değer kattığı belirtildi.

Sürdürülebilirlik vizyonlarına dikkat çeken ve uluslararası alanda elde edilen bu başarıya ilişkin konuşan Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Murat Eröz, "Enerjisa Üretim olarak, enerji yatırımlarımızı teknik boyutun yanında çevresel ve sosyal standartlarla uyumlu bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşım sayesinde ülkemizin temiz enerji dönüşümüne öncülük ederken, aynı zamanda yerel topluluklarla güçlü bir iş birliği modeli kuruyoruz. IFC ve EBRD standartlarının rüzgar santrallerimize entegre edilmesi, sektörümüzde sürdürülebilirlik çıtasını yükseltmemize imkan tanırken; orman yangınlarıyla mücadele programımız, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere değer bırakma hedefimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Uluslararası arenada aldığımız bu ödüller, mevcut başarılarımızla birlikte geleceğe dönük sürdürülebilir büyüme ve topluma değer katma kararlılığımızın da güçlü bir göstergesi. Bu başarı, ekibimizin özverili çalışmaları ve paydaşlarımızla kurduğumuz güven temelli ilişkileri uluslararası alanda görünür kılıyor" dedi.