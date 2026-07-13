Enerjisa Üretim, Muğla'daki 250 megavatlık 3 YEKA RES projesinin finansmanını tamamladı

Enerjisa Üretim, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) 2 rüzgar enerjisi projeleri kapsamında Muğla'da inşa süreci devam eden toplam 250 megavat kurulu güce sahip 3 rüzgar enerjisi santralinin finansmanını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, YEKA 2 kapsamında geliştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesini artırırken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü işbirlikleri sayesinde yenilenebilir enerji dönüşümüne uzun vadeli katkı sunmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Üretim, YEKA 2 rüzgar enerjisi projelerinin Muğla etabına yönelik finansman sürecini tamamladı.

Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ev sahipliğinde Lahey'de düzenlenen törende, FMO, DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (Alman Kalkınma ve Yatırım Kuruluşu) ve Enerjisa Üretim arasında YEKA 2 projeleri kapsamında Muğla'da inşası devam eden Artuna, Falp ve Gaia Rüzgar Enerjisi Santralleri'nin finansman anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmayla Enerjisa Üretim'in YEKA 2 kapsamındaki rüzgar enerjisi yatırımlarının finansman süreci tamamlandı.

YEKA 2'nin Muğla etabı için 180 milyon dolarlık finansman

Toplam 180 milyon dolar tutarındaki finansman, Muğla'da hayata geçirilecek 250 megavat kurulu güce sahip Artuna (92 megavat), Gaia (83 megavat) ve Falp (75 megavat) rüzgar enerjisi santrallerini kapsıyor.

FMO ve DEG iş birliğiyle sağlanan bu finansman, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne duyduğu güveni de bir kez daha ortaya koyuyor.

Projeler tamamlandığında yılda yaklaşık 630 gigavatsaat yenilenebilir elektrik üretilecek. Bu üretim yaklaşık 190 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji sağlayacak ve yılda yaklaşık 221 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilmesine katkı sunacak.

"6 bin 250 megavat hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Mali İşler Yöneticisi (CFO) Mert Yaycıoğlu, Muğla'daki üç rüzgar enerjisi santrali için imzalanan anlaşmanın, önemli bir yatırımın hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, " Uluslararası finans kuruluşlarının Enerjisa Üretim'in uzun vadeli stratejisine duyduğu güveni de güçlü biçimde ortaya koyuyor. Bugün 4 bin 600 megavatın üzerindeki kurulu gücümüz ve devam eden yatırımlarımızla 6 bin 250 megavat kurulu güç hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımları, büyüme stratejimizin temel itici güçlerinden biri olarak görüyor; enerji arz güvenliğini güçlendiren, sistem dayanıklılığını artıran ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratan bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın yetkilendirilmiş lider bankası (MLA) FMO'nun Finans ve Operasyondan Sorumlu Başkanı İdil Kural de şunları kaydetti:

"Bu finansman, FMO'nun Türkiye'de enerji dönüşümünü hızlandırma kararlılığının bir göstergesidir. Bu tür projeler yalnızca karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda enerji arz güvenliğini güçlendiriyor ve ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini destekliyor. Yenilenebilir enerji kapasitesini artırma konusundaki kararlı yaklaşımı nedeniyle Enerjisa Üretim ile kurduğumuz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Bu ortaklık, güçlü özel sektör liderliğinin enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabileceğini ve geniş ölçekte etki yaratabileceğini açıkça ortaya koyuyor."