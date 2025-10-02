Enerjisa Üretim, Evcil Hayvan Sağlığını Güvence Altına Alan Yeni Sigorta Programını Tanıttı

ENERJİSA Üretim, esnek yan haklar programı kapsamında yer alan Sevimli Dostum Sigortası ile öncü uygulamalar arasında yer alarak çalışanların evcil dostlarının sağlığını güvence altına aldığını duyurdu. 6 ay ile 10 yaş arasındaki kedi ve köpekler için geçerli olan bu sigorta, Türkiye genelindeki tüm veteriner ve hayvan hastanelerinde kullanılabiliyor.

6 ay ile 10 yaş arasındaki kedi ve köpekler için geçerli olan bu sigorta, Türkiye genelindeki tüm veteriner ve hayvan hastanelerinde kullanılabiliyor. Yüksekten düşme, zehirlenme, trafik kazası veya hastalık gibi durumlarda muayene, tedavi, ilaç ve görüntüleme giderlerini karşılıyor. Anlaşmalı kliniklerde yılda bir kez sunulan tırnak kesimi, göz ve kulak temizliği gibi hizmetler ile 7 gün 24 saat veteriner danışma hattı da desteği tamamlıyor.

Enerjisa Üretim, evcil hayvanların ofislere girişine izin vererek çalışanlarının patili dostlarıyla iş yaşamını paylaşabilmesini de sağlıyor. Bu uygulama, kurum kültürünü zenginleştirmeyi ve iş yaşamına değer katmayı amaçlıyor. Evcil dostların varlığıyla şekillenen bu ortam, çalışan deneyimini destekleyen özgün bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

SANTRAL BÖLGELERİNDE MAMA DESTEKLERİ

Enerjisa Üretim, enerji santrallerinin bulunduğu bölgelerde hayvanlara yönelik düzenli destekler sağladığını duyurdu. Şirket, her yıl ortalama 25 ton kedi ve köpek mamasıyla bu bölgelerdeki hayvanların beslenmesine katkıda bulunuyor. Bu desteğe ek olarak, bu yıl Artvin'de Enerjisa Üretim'in santralinin bulunduğu bölgede yer alan Yusufeli Belediyesi'ne 3 ton mama bağışı yapıldı.