Enerjisa Üretim'den Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne temiz enerji desteği

Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsünde hayata geçirdiği çatı tipi güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu projesi ile üniversitenin elektrik tüketiminin sürdürülebilir kaynaklardan karşılanmasına destek olurken, aynı zamanda karbon salımını da azaltacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsünde kurduğu çatı GES ile temiz enerji üretiminin yanı sıra gençlerin geleceğine de yatırım yapıyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğuna katkı sunmak ve karbon sıfır hedefine ulaşmada örnek olmak amacıyla hayata geçirilen proje sayesinde üniversite kendi enerjisini üretirken, kampüs hem enerji tüketiminde tasarruf sağlayacak hem de karbon salımını azaltarak yeşil dönüşüme öncülük edecek.

Yılda 75 ton karbon salımı önlenecek

Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kütüphanesi çatısına 220'den fazla panel kullanarak kurduğu çatı GES ile yıllık 170 bin kilovatsaatin üzerinde temiz enerji üretecek. Proje sayesinde her yıl yaklaşık 75 ton karbon salımı önlenecek ve çevreye somut katkı sağlanacak.

Şirket, daha önce de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yenilenebilir enerji sektöründe öğrencilerin ve akademik personelin aktif rol üstlenmesi ve nitelikli çalışan yetiştirilmesine konusunda işbirliği yapmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, temiz enerjiye geçişi hızlandıran ve gençlere ilham veren adımlar attıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde hayata geçirdiğimiz çatı GES projesi, geleceğe dair vizyonumuzun somut göstergelerinden biri. Üniversitelerin kendi enerjilerini temiz kaynaklardan üretmesi, kampüslerin enerji ihtiyacını karşılamaya katkı sunarken, aynı zamanda gençlerin sürdürülebilirlik bilincini artırarak onları geleceğin dönüşümünde aktif rol üstlenmeye teşvik ediyor. Daha önce üniversiteyle yürüttüğümüz projelerde olduğu gibi, bu girişim de öğrencileri yenilenebilir enerjiyle doğrudan tanıştırarak hem teknik bilgi hem de farkındalık kazanmalarına katkı sağlıyor. Enerjisa Üretim olarak gençlere, eğitimin dönüştürücü gücüne ve sürdürülebilir yarınların ortak çabalarla inşa edileceğine yürekten inanıyoruz. Bu nedenle üniversitelerle kurduğumuz işbirliklerini yalnızca bir proje değil, toplumsal faydayı büyüten bir yolculuk olarak görüyoruz."

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ise Enerjisa Üretim ile üniversite arasında hayata geçirilen çatı GES projesi önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin geleceğine ve ülkemizin sürdürülebilir yarınlarına ışık tutacak çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Enerjisa Üretim iş birliğiyle üniversitemiz kütüphane çatısında kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES), yalnızca bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda gençlerimize ilham olacak büyük bir adımdır. Bu proje sayesinde üniversitemiz, yıllık 170 bin kilovatsaatin üzerinde temiz enerji üretecek, her yıl yaklaşık 75 ton karbon salımını önleyerek çevreye önemli katkı sağlayacaktır. Böylece hem enerji ihtiyacımızı sürdürülebilir kaynaklardan karşılamış olacağız hem de ülkemizin karbon sıfır hedeflerine giden yolda örnek bir üniversite olarak öne çıkacağız."