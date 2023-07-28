Enerjisa Enerji, Eşarj'ın Tamamını Satın Aldı

Enerjisa Enerji, araç şarj istasyonu operatörü Eşarj'ın tamamını satın aldığını duyurdu. Satın alma ile ilgili açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı ve yatırımlarıyla müşterilere en iyi deneyimi sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Enerjisa Enerji, araç şarj istasyonu operatörü Eşarj'ın tamamını satın aldığını duyurdu. Satın alma ile ilgili Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, " Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı ve elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Eşarj'ın tamamını Enerjisa Enerji bünyesine kattıkları için gurur duyduklarını dile getiren Enerjisa Enerji CEO'su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, " Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı ve elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarıyla müşterilerine en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ekosisteminin yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer alma hedefiyle çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı inovasyon ve dijitalleşme üzerine yapıyoruz. Bu noktada ekosistemimizi yaptığımız yatırımlarla güçlendiriyor. Bu yatırımlar ile Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi içerisinde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Bu satın almayı da bunun bir kanıtı olarak görebiliriz" diye konuştu.

SON 2 YILDA 250 MİLYON TL YATIRIM

Pınar, konuşmasının devamında, "Eşarj'ın çoğunluk hisselerini 2018 yılında satın alarak şirketin yönetimine geçen şirketimiz, 2021 yılında Eşarj'daki çoğunluk hisse payını yüzde 80'den 94'e yükseltmişti. Eşarj'a yatırım planı kapsamında son 2 yılda 250 Milyon TL'lik yatırım yapıldı. Eşarj ile 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde en az 1 yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam 1000 istasyon kurma hedefiyle çalışmalara devam ediyoruz. Eşarj, kurduğu 360kW gücündeki ilk istasyon ile birlikte 60'ın üzerinde şehirde, 400'den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600'ün üzerinde şarj istasyonları en iyi deneyimi sunuyor. Elektrikli araçların karbon emisyonlarını azaltmada tam potansiyellerine ulaşmaları için çalışan Türkiye'nin ilk şarj operatörü olan Eşarj, yenilebilir enerji sertifikası alan ilk şarj operatörü (IREC, YEK-G), ilk DC şarj istasyonu ve elektrikli araç markaları ile anlaşmalı ilk şarj operatörü ve son olarak unvanlarının yanına Türkiye'de 360kW gücündeki ilk ve en hızlı şarj istasyonunu da ekleyerek bir ilke daha imza attı" ifadelerini kullandı.