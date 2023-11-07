Enerjisa Enerji, 2023 yılının ilk 9 ayında güçlü finansal ve operasyonel performansını sürdürdü

Elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve emobilite şirketi Enerjisa Enerji, karlı büyüme stratejisiyle 2023 yılının ilk 9 ayında güçlü finansal ve operasyonel performansını sürdürdü. Şirket, yılın ilk 9 ayındaki güçlü performansını teyit eden 30 Eylül 2023 tarihli mali tablolarını kamuoyuna açıkladı.

Elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve emobilite şirketi Enerjisa Enerji, karlı büyüme stratejisiyle 2023 yılının ilk 9 ayında güçlü finansal ve operasyonel performansını sürdürdü.

Zorlu finansal koşullara rağmen, Enerjisa Enerji'nin elektrik dağıtım ağındaki ve müşteri çözümleri alanlarındaki yatırımları 2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen yatırımın iki katının üzerine çıkarak 9 milyar TL'ye ulaştı.

Şirket, yılın ilk 9 ayındaki güçlü performansını teyit eden 30 Eylül 2023 tarihli mali tablolarını kamuoyuna açıkladı. Enerjisa Enerji, 2023 yılının ilk dokuz ayında konsolide Faaliyet Gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artırarak 15 milyar 949 milyon TL'ye, Baz Alınan Net Karını ise yüzde 69 artırarak 4,3 milyar TL'ye çıkardı.

İlk 9 aylık sonuçları değerlendiren Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Daha iyi bir gelecek için yeni enerji dünyasına öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda karlı yatırımlarımızla ilerlemeye devam ediyoruz. Dağıtım ağı, müşteri çözümleri ve Eşarj alanlarında yaptığımız toplam yatırım yılın ilk dokuz ayında 9 milyar TL'ye ulaştı. Bundan sonra da topluma fayda sağlayacak projeler üretmeye, iş birlikleri geliştirmeye, tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Enerjisa Enerji CFO'su Dr. Philipp Ulbrich ise, "Güçlü operasyonel ve finansal performansımızı bu dönem de koruyarak hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam ettik. 2023 yılı için müşteri çözümleri de dahil olmak üzere yatırım planımız ile uyumlu olarak hız kesmeden yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2023 yılının başında meydana gelen deprem felaketinde elektrik arz güvenliğini yeniden tesis etmek amacıyla pek çok önemli projeyi yürüten dağıtım ekibimizle gurur duyuyorum. Sürdürülebilir stratejimiz sayesinde yılın ilk dokuz ayında yıllık bazda yüzde 69 oranında artışla 4.3 milyar TL Baz Alınan Net Kar elde ederken, uzun vadeli Faaliyet Gelirleri ve Baz Alınan Net Kar beklentilerimize bağlı kalıyoruz" dedi. - İSTANBUL