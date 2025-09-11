Enerjisa Dağıtım Şirketleri Drone Filolarını Büyütüyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, daha kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji için drone filosunu büyütüyor. Geniş faaliyet sahasındaki 140'tan fazla drone ve 400'e yakın drone operatörü ile faaliyet gösteren şirket, en zorlu coğrafyalarda bile arıza sürelerini kısaltarak, hizmet sürekliliğini ve kalitesini arttırdığını duyurdu.

'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ dijital dönüşüm çalışmaları ve yatırımları kapsamında kullanıma aldığı drone teknolojisini yaygınlaştırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, drone teknolojisi ile arızaların tespiti, havai hat analizleri, kırık ekipmanların görüntülenmesi ve kaçak elektrik kullanım tespiti gibi pek çok görevi yerine getiren şirket, dağlık alanlar, ulaşımı zor kırsal bölgeler, ormanlık alanlar ve afet bölgeleri gibi kritik noktalarda enerji kesintilerine daha hızlı müdahale imkanına kavuşuyor. Drone teknolojisi sayesinde elektrik dağıtım şebekesinin işletme ve bakım süreçlerinde operasyonel verimlilik büyük oranda artarken, iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel sürdürülebilirlik alanlarında önemli iyileştirmeler yapılıyor.

Ormanlık alanlar drone filosu ile gözetleniyor

2025 yılı itibarıyla Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgelerinde toplam 141 adet drone aktif olarak sahada kullanılırken, aynı zamanda 393 saha çalışanı İHA-1 sertifikası alarak drone kullanımında yetkilendirildi. Diğer yandan Enerjisa Dağıtım Şirketleri drone filosunu büyütmek ve İHA-1 sertifikası olan personel sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. 14 ilde 22 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, drone teknolojisi sayesinde ormanlık alanları gözetleyerek, yangın erken tespit tedbirlerini de güçlendiriyor. Sorumluluk sahasında yer alan ve ormanlık alanlarda bulunan enerji nakil hatlarını 7/24 izleyebilen şirket uzaktan görüntüleme ve analiz teknolojileri sayesinde ormanları koruma altına alıyor.

"Şebekemiz artık daha güvenli ve daha çevreci"

Şirketin drone teknolojisini kullanması ve yaygınlaştırmasını değerlendiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm yolculuğumuzu sahadaki somut uygulamalarımızla desteklemeye devam ediyoruz. Şirket olarak, drone teknolojimizi operasyonlarımıza başarıyla entegre ettik. Bu sayede zorlu arazi koşullarında dahi enerji sürekliliğini sağlıyor, ekiplerimizin güvenliğini artırıyor ve çevresel etkileri azaltıyoruz. Ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarını izlememizi kolaylaştıran drone teknolojisi sayesinde yeşil vatanımızı korumak için aldığımız tedbirleri de güçlendiriyoruz. Teknolojiyle güçlenen şebekemiz artık daha güvenli, daha hızlı ve daha çevreci. Attığımız her adım ile enerji altyapısını yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Teknolojik yetkinliklerimizi artırarak, hizmet verdiğimiz milyonlarca kullanıcıya daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu yaklaşım; sadece hizmet kalitemizi değil, sektöre öncülük eden ve daha iyi bir geleceğe katkı sunan lider kimliğimizi de pekiştiriyor" dedi. - İSTANBUL