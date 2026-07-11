Nükleer Düzenleme Kurulu’na yeni atamalar

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na ikinci başkan İsmail Hakkı Arıkan atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığı'na ikinci başkan İsmail Hakkı Arıkan, Nükleer Düzenleme Kurulu ikinci Başkanlığı'na Memduh Fatih Çınar ve Nükleer Düzenleme Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Ramazan Güçlü atandı.