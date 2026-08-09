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Enerji projeleri için acele kamulaştırma kararı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla TEİAŞ'ın enerji iletim hatları ve transformatör merkezi projeleri için Muğla, Aydın, Ankara, Kırıkkale'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 154 kV Falp RES TM-Çine TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Muğla ve Aydın'da belirtilen bazı taşınmazlar ile 400 kV Gölbaşı Kayseri Kapasitör Kuzey Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi kapsamında Ankara ve Kırıkkale'deki taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca Ankara'da 400/33 kV Başkent OSB Transformatör Merkezi Sahası Projesi kapsamında bazı taşınmazların da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararı alındı.

Kaynak: AA
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